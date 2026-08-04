Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Tatlı Park, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. İşletme, kentte düzenlenen koşu etkinliğine destek vererek sporcular ve çocuklarla bir araya geldi.

Kentte faaliyet gösteren sivil bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen koşu organizasyonuna katkı sunan Tatlı Park, etkinlik sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Sporculara Dondurma, Çocuklara Balon

Koşunun tamamlanmasının ardından Tatlı Park ekipleri tarafından sporculara dondurma ikram edilirken, çocuklara da balon dağıtıldı. Etkinlik alanında oluşan renkli görüntüler, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sporcuların yorgunluğunu dondurma ikramıyla attığı organizasyonda, çocukların mutluluğu ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Sosyal Dayanışmaya Katkı

Sporun teşvik edilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Tatlı Park’ın desteği takdir topladı.

Tatlı Park yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, kent yaşamına değer katan organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.