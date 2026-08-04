3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nda İlk Etap Heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) destekleriyle hayata geçirilen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, büyük bir coşkuyla başladı. Kentin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunan organizasyonun ilk gününde, 31 ülkeden 175 elit sporcu kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Sporcular, Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) ile eşsiz doğasıyla dikkat çeken Ali Kayası etabında ter döktü. Startın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdal Adalar, böylesine uluslararası ve prestijli bir spor organizasyonunun üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İlk Etabın Kürsüsü İtalyan Sporcuların Oldu

Zorlu parkurun ardından tamamlanan ilk etabın ardından dereceye giren sporcular ilan edildi ve düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi:

Birincilik: Kyrylo Tsarenko (İtalya)

İkincilik: Abner Santiago Umba Lopez (İtalya)

Üçüncülük: Adne Willemjan Van Angelen (Malezya)

Yarış Takvimi Nasıl Devam Edecek?

Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, heyecan dolu etaplarıyla önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek: