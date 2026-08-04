Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden hayata geçirdiği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, 1 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen görkemli açılışın ardından kısa sürede şehrin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Fuarın ilk günlerinde ziyaretçi sayısı on binleri aşarken, alanda oluşan yoğunluk büyük memnuniyet oluşturdu.

Fuarın gördüğü ilgide, uzun yıllar sonra yeniden düzenlenmesinin oluşturduğu heyecanın yanı sıra etkinlik çeşitliliği de önemli rol oynuyor.

Sadece konserler, eğlence alanları ve oyun gruplarıyla sınırlı kalmayan fuarda; geleneksel el sanatlarından yöresel ürünlere, yerel lezzetlerden Kahramanmaraş’ın kültürel mirasına kadar birçok değer ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Vatandaşlar hem keyifli vakit geçirirken hem de kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş’ın sosyal ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuar, şehir dışından da yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, fuar alanındaki etkinliklere katılarak Kahramanmaraş’ın kültürel atmosferini deneyimliyor.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sunduğu etkinlikler ve oluşturduğu hareketlilikle Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.