Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan ve Yeşilay yelekleri giyen katılımcılar, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometrelik parkurda pedal çevirerek turu başladıkları noktada tamamladı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, etkinlik kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ise organizasyonun gençlerin spora yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.