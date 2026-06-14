Kahramanmaraş’ın tanınmış ve sevilen iş insanlarından Ahmet Kamil Şirikçi’nin annesi Saadet Şirikçi, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Merhume Saadet Şirikçi için Ulu Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından merhume, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Şirikçi ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Merhume Saadet Şirikçi, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil 4 Nolu Şehitlik Kapısı’nda bulunan aile kabristanında defnedildi.

Taziye kabulünün ise Üngüt Cemile Akkoyun Taziye Evi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bizde Aksu TV ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli Şirikçi ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.