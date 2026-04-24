“Tehdit sadece sokakta değil, dijital dünyada da büyüyor”

Edirne’de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada özellikle sosyal medya üzerinden yayılan suç ve tehditlere dikkat çekti.

Gürlek, çocukların ve gençlerin dijital platformlar üzerinden hedef alındığını belirterek, bu durumun artık bireysel değil toplumsal bir risk haline geldiğini söyledi.

“Uyuşturucudan sanal kumara kadar tüm tehditlere karşı kararlıyız”

Bakan Gürlek, toplumun temelini oluşturan aile yapısının ciddi tehdit altında olduğunu ifade ederek, şu mesajı verdi:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan, yasa dışı bahisten, sanal kumardan ve sosyal medya teröründen korumak sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.”

“Hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak”

Kamuoyunda yankı uyandıran olaylara da değinen Gürlek, faili meçhul hiçbir dosyanın rafa kaldırılmayacağını belirtti.

Gülistan Doku başta olmak üzere toplumun yakından takip ettiği tüm dosyaların titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek, “Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir” dedi.

Sosyal medya için yeni düzenleme geliyor

Bakan Gürlek, sosyal medya kaynaklı risklere karşı yeni adımların yolda olduğunu açıkladı.

Yakın zamanda Meclis’ten geçen düzenlemelere ek olarak, 12. Yargı Paketi kapsamında sosyal medyaya yönelik yeni hukuki düzenlemelerin planlandığını ifade etti.

“Karanlık düzene geçit yok”

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, sokak satıcılarından uluslararası suç ağlarına kadar tüm yapılarla mücadele edileceğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla bu alanlarda etkin mücadele yürüttüğünü belirten Gürlek, toplumun huzurunu bozan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Adalet sisteminde hız ve etkinlik vurgusu

Adaletin gecikmeden sağlanmasının önemine dikkat çeken Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılması için yeni adımlar atılacağını belirtti.

Süreçlerin sadeleştirilmesi ve daha öngörülebilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Edirne’ye yeni yatırım müjdesi

Ziyaret kapsamında Edirne’ye Bölge İdare Mahkemesi kurulacağını da açıklayan Gürlek, kentte yargı hizmetlerinin daha güçlü hale geleceğini söyledi.