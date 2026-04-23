Sendika Genel Başkanı Nurettin Akçul, Bakan Bayraktar’ın sorunlara yönelik çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Görüşmede madencilik sektörünün ülke ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekildi. Yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli bir paya sahip olan sektörün, enerji arz güvenliği ve istihdam açısından kritik bir konumda olduğu vurgulandı.

Sendika tarafından yapılan değerlendirmede, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için üretim sürekliliğinin korunması, istihdamın artırılması ve çalışanların ücret, sosyal hak ile çalışma statülerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Nurettin Akçul, Bakan Bayraktar’ın bu doğrultuda atacağı adımların hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.