Siber Suç Şebekesine Büyük Darbe
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren siber suç şebekelerine yönelik önemli bir adım atıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar, 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
127 Şüpheli Yakalandı
Operasyonlar kapsamında toplam 127 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan:
- 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi
- 59’u hakkında adli kontrol kararı verildi
- Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor
Sosyal Medya Üzerinden Tuzak Kurmuşlar
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemelerde, şüphelilerin suç yöntemleri de tek tek ortaya çıkarıldı.
Buna göre şebeke üyelerinin:
- Yasa dışı bahis oynattığı
- Bu faaliyetlerden elde edilen paraların transferine aracılık ettiği
- Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdığı
tespit edildi.
“Siber Vatan” Vurgusu
Yetkililer, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
“Siber Vatan” anlayışıyla yürütülen operasyonların, suç şebekelerine karşı kesintisiz devam edeceği bildirildi.
Vatandaşlara Uyarı
Uzmanlar, internet üzerinden verilen cazip ilanlara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatarak, özellikle para transferi talep eden şüpheli hesaplara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.