Türkiye’de Demografik Dönüşüm Hızlandı

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2025 verilerine göre yüzde 11,1’e ulaştığını açıkladı.

Bu oranla birlikte Türkiye’nin artık “çok yaşlı toplum” sınıfına girdiğini belirten Göktaş, değişen nüfus yapısına uygun politikaların hızla devreye alınacağını ifade etti.

2. Yaşlılık Şurası Ankara’da Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası, 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Şuraya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.

81 İlde 24 Binden Fazla Kişiyle Görüşüldü

Mahinur Özdemir Göktaş, şunları paylaştı:

"Hazırlık süreci kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştayların yanı sıra, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek 'Yaşlılık Saha Araştırması' gerçekleştirildi. Ayrıca, uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yaşlılık Literatür Taraması' ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri titizlikle incelendi. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, iki gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek.

Komisyonlarımız, 'Nüfus, Aile ve Yaşlılık', 'Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı', 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma', 'Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme', 'Yaşlı Dostu Kentler ve Mekansal Düzenlemeler', 'İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göçve Acil Durumlarda Yaşlılar' ile 'Yaşlanmanın Ana Akımlaştırılması ve Yaşlı Hakları' başlıklarından oluşacak. Hazırlanacak komisyon raporlarımız, önümüzdeki yıllarda tüm stratejik hedeflerin ve uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak."

“Yaşlı Dostu Türkiye” Hedefi

Bakan Göktaş, yaşlanmayı sadece bakım ihtiyacı olarak değil, hak temelli bir yaşam süreci olarak ele aldıklarını belirtti.

Amaçlarının, yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek olduğunu ifade etti.