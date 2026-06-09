"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu"nun açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, dünyada yaşanan küresel krizler ve buna bağlı fosil yakıt bağımlılığının taşıdığı risklere dikkati çekti.

Konuşmasında, dünyada yaşanan küresel krizler ve buna bağlı fosil yakıt bağımlılığının taşıdığı risklere dikkati çeken Kurum, bu noktada temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması ve "1,5 derece hedefinin" öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Bonn toplantılarının COP31 için Antalya'daki iş yükünü azaltmak ve en üst düzey siyasi kararlara odaklanabilmek için önemli bir durak olduğuna işaret eden Kurum, bu süreçte birlikte hareket etmenin önemli olduğunun altını çizdi.

COP31 Başkanlığı olarak, yardımcı organ başkanlarını destekleyeceklerini, istişare ve diyaloğa dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç yürütmeye Avustralya ile kararlı olduklarını belirten Kurum, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatları, zorlukları ve engelleri ele almak üzere ticaret konusundaki ilk diyaloğu da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Ülkelerin verdikleri taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, önemli mesajlar verdi.

"Herkesin geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmesi için siyasi ivmeyi korumaya devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanlarının, İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının ve Ulusal Uyum Planlarının sunulması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bağışçıların ise iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve Bakü Finansman Hedefinin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydetmeye başlaması gerekiyor."