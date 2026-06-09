Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve gelecek dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Gürlek, şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verdi.

Kadın haklarının anayasal güvence altında olduğunu ve ceza adalet sisteminde köklü reformlar yapıldığını hatırlatan Bakan Gürlek, yeni dönemdeki yasal yaptırımlara değindi. Kadına karşı işlenen suçlarda ceza miktarlarının ciddi oranda artırıldığını ifade eden Gürlek, kasten yaralama suçunun doğrudan tutuklama nedeni sayıldığını, kadınları huzursuz eden ısrarlı takip eylemlerinin ise artık müstakil bir suç tipi olarak yasaya eklendiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, bu tür dosyalarda faillere yönelik "iyi hal" indirimi uygulamasına son verildiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi ise şiddet riski altındaki kadınların telefon ve akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebildiğini, ihtiyaç anında devletin koruyucu elinin bir tık kadar yakınlarında olduğunu aktardı.

HAYAT 112 Acil mobil ihbar uygulamasının, acil yardım ve ihbar süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladığına işaret eden Çiftçi, KADES'in de bu uygulamanın içinde yer almasının bu alanda önemli bir yenilik olduğunu bildirdi.

Çiftçi, şiddet riski altındaki kadınların telefon ve akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebildiğini, ihtiyaç anında devletin koruyucu elinin bir tık kadar yakınlarında olduğunu aktardı.

Şiddet riski altındaki kadınların, telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebileceklerini anımsatan Çiftçi, üçüncü kişilerin de şiddet, sağlık, asayiş ya da başka bir acil durumla karşı karşıya kalan yakınları için konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle 112'ye güvenli biçimde ihbarda bulunabileceğini kaydetti.