Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Santralin 1. güç ünitesinde, gerçek yakıt yükleme sürecinin provası niteliğindeki 163 temsili yakıt demeti reaktör basınç kabına başarıyla yerleştirildi.

Beş Gün Süren Kritik Operasyon

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar beş gün boyunca aralıksız devam etti. Nükleer malzeme içermeyen ancak gerçek yakıt demetleriyle aynı ağırlık ve teknik özelliklere sahip temsili demetler kullanılarak reaktör sistemlerinin performansı test edildi.

Operasyon kapsamında tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı kontrol edilirken, tüm süreç Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Yıl Sonunda İlk Elektrik Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tamamlanan işlemin devreye alma takviminin en önemli aşamalarından biri olduğunu belirterek yıl sonuna kadar Akkuyu'dan ilk elektriğin üretilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde önemli bir yer tutacağını ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Nükleer Enerjide Yeni Dönem

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesiyle Türkiye, nükleer enerji üretimi yapan ülkeler arasına katılacak. Hükümetin enerji vizyonu kapsamında Sinop ve Trakya'da planlanan yeni santraller ile küçük modüler reaktör projelerinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Akkuyu'da yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin enerji alanındaki uzun vadeli hedefleri açısından stratejik öneme sahip projeler arasında yer alıyor.