2026 Kurban Bedelleri Netleşti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre:
- Yurt içi kurban bedeli: 18.000 TL
- Yurt dışı kurban bedeli: 7.000 TL
Fiyatların açıklanmasıyla birlikte vatandaşların bağış ve hazırlık süreci de hız kazandı.
Geçen Yıla Göre Artış Dikkat Çekti
2025 yılında vekaletle kurban kesim bedeli;
- Yurt içinde 11.750 TL
- Yurt dışında 4.750 TL
olarak belirlenmişti.
Yeni açıklanan rakamlarla birlikte, bu yıl fiyatlarda ciddi bir artış yaşandığı görüldü.
Bağış Nasıl Yapılacak?
Vatandaşlar, vekaletle kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla farklı kanallardan gerçekleştirebilecek.
Bağış seçenekleri:
- Resmi internet siteleri
- TDV mobil uygulaması
- Bankalar ve PTT şubeleri
- İl ve ilçe müftülükleri
Vekaletle Kurban Kesimi Caiz Mi?
Uzmanlara göre kurban ibadeti, mal ile yapılan ibadetler arasında yer aldığı için vekalet yoluyla yerine getirilebiliyor.
Bu kapsamda vatandaşlar, kurbanlarını bulundukları şehirde kestirebilecekleri gibi, farklı bölgelerdeki kişi ya da kurumlara da vekalet verebiliyor.
Kurban Bayramı Ne Zaman?
2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı:
- Arefe: 26 Mayıs Salı
- 1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba
- Son Gün: 30 Mayıs Cumartesi