2026 Kurban Bedelleri Netleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre:

  • Yurt içi kurban bedeli: 18.000 TL
  • Yurt dışı kurban bedeli: 7.000 TL

Fiyatların açıklanmasıyla birlikte vatandaşların bağış ve hazırlık süreci de hız kazandı.

Vacip Kurban Bayrami

Geçen Yıla Göre Artış Dikkat Çekti

2025 yılında vekaletle kurban kesim bedeli;

  • Yurt içinde 11.750 TL
  • Yurt dışında 4.750 TL

olarak belirlenmişti.

Yeni açıklanan rakamlarla birlikte, bu yıl fiyatlarda ciddi bir artış yaşandığı görüldü.

Kurban Kesmenin Hukmu Ve Kurban Cesitleri 175617

Bağış Nasıl Yapılacak?

Vatandaşlar, vekaletle kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla farklı kanallardan gerçekleştirebilecek.

Bağış seçenekleri:

  • Resmi internet siteleri
  • TDV mobil uygulaması
  • Bankalar ve PTT şubeleri
  • İl ve ilçe müftülükleri

Kurban Bayrami Srrr Cover

Vekaletle Kurban Kesimi Caiz Mi?

Uzmanlara göre kurban ibadeti, mal ile yapılan ibadetler arasında yer aldığı için vekalet yoluyla yerine getirilebiliyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, kurbanlarını bulundukları şehirde kestirebilecekleri gibi, farklı bölgelerdeki kişi ya da kurumlara da vekalet verebiliyor.

Karatayda Kurban Satis Ve Kesim Yerleri Belirlendi.jpg 1500

Siirt'te el freni çekilmeyen otomobil Botan Çayı'na düştü
Kurban Bayramı Ne Zaman?

2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı:

  • Arefe: 26 Mayıs Salı
  • 1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba
  • Son Gün: 30 Mayıs Cumartesi