Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Japonya açıklarında yerel saatle 16:52'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

EMSC, depremin Japonya'nın doğu kıyısında yer alan Honshu açıklarında meydana geldiğini belirtti. Vatandaşların tsunami riski nedeniyle kıyı bölgelerinden uzak durması gerektiği kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami dalgalarının kuzey kıyı şeridine kısa süre içinde ulaşabileceğini ifade ederek, "Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurması bekleniyor. Uyarı kaldırılana kadar güvenli alandan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

Japonya Başbakanlık ofisi, bir kriz yönetim ekibi kurduğunu duyurdu. Depremin 10 km derinlikte ve kıyı şeridine yaklaşık 100 km uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.