Japonya’nın başkenti Tokyo’ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Utsunomiya kentinde yaşanan olay ülkede gündem oldu. Yaklaşık bir metre boyundaki Asya kara ayısı, hafta sonu park yakınlarında ve yerleşim bölgelerinde görüntülendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayının şehir merkezinde koşarak ilerlediği görüldü. Kentte ilk kez böyle bir olay yaşanması vatandaşlarda büyük tedirginlik oluşturdu.

94 Okulda Eğitime Ara Verildi

Ayının henüz yakalanamaması üzerine Utsunomiya Belediyesi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Kentte bulunan 94 ilk ve orta dereceli okulda eğitime ara verildi.

Belediye ekipleri anons araçlarıyla sokaklarda uyarılar yaparken, vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Yetkililer, ayıyı gören kişilerin kesinlikle yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

Polis ve Avcılar Alarmda

Polis ekipleri ile yerel avcı birlikleri, kentsel bölgede izini kaybettiren ayıyı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Özellikle fabrika bölgeleri ve boş arazilerde aramalar yoğunlaştırıldı.

Yetkililer, ayının şehir içinde hareket etmeye devam edebileceği ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Japonya’da Ayı Vakaları Rekor Seviyede

Japonya genelinde son dönemde ayıların yerleşim alanlarına inmesi ciddi güvenlik sorunu haline geldi. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 50 bin ayı görülme vakasının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Son aylarda Tokyo çevresinde yürüyüşçülere yönelik saldırılar yaşanırken, Fukushima’da bir ayının fabrikaya girerek çalışanları yaraladığı olay da büyük yankı uyandırmıştı.

Uzmanlar Nedenini Açıkladı

Uzmanlara göre ayıların şehir merkezlerine kadar inmesinin en önemli nedenleri arasında doğal besin kaynaklarının azalması ve kırsal bölgelerde insan nüfusunun düşmesi yer alıyor.

Özellikle meşe palamudu gibi temel besinlerin azalması nedeniyle ayıların yiyecek arayışıyla yerleşim alanlarına yöneldiği ifade ediliyor.

Japon yetkililer ise yeni dönemde yapay zekâ destekli güvenlik kameralarıyla ayı hareketlerini takip etmeyi planlıyor.