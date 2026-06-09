7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında İstanbul merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da toplam 113 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonun, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya’da tutuklu olduğu belirtilen organize silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirildiği açıklandı.

54 Şüpheli Hedefte

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; nitelikli yağma, tehdit, tanıkları yönlendirme ve suç örgütüne maddi destek sağlama gibi suçlara karıştıkları değerlendirildi.

Bakan Gürlek, operasyonlarda aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

“700 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı”

Bakan Gürlek açıklamasında, aynı suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda toplam 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığını belirten Gürlek, devletin suç örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

“Suç Yapılanmalarına Geçit Vermeyeceğiz”

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında şu mesajı verdi:

“Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır.”

Gürlek ayrıca operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.