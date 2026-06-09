Apple’dan Siri İçin Büyük Güncelleme

Teknoloji devi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yapay zekâ destekli yeni Siri sistemini resmi olarak tanıttı. Şirket, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek yeni sistemin, kişisel alışkanlıkları anlayabilen ve daha doğal iletişim kurabilen bir dijital asistana dönüşeceğini duyurdu.

Yeni Siri; kullanıcıların geçmiş uygulama kullanımlarını, görselleri ve günlük alışkanlıklarını analiz ederek daha akıllı öneriler sunabilecek. Apple, sistemin yalnızca komut alan bir asistan değil, kullanıcıyla sohbet edebilen gelişmiş bir yapay zekâ deneyimi sunacağını belirtti.

Apple Intelligence Dönemi Başlıyor

Apple’ın geliştirdiği yeni yapay zekâ sistemi, “Apple Intelligence” altyapısıyla çalışacak. Sistem; yazı yazma, içerik düzenleme, görsel analiz ve kişisel asistan hizmetlerini aynı çatı altında birleştirecek.

Şirket yetkilileri, yeni Siri’nin gizlilik odaklı geliştirildiğini özellikle vurguladı. Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “Yapay zekâ sadece teknoloji göstermek için değil, insanlara gerçekten fayda sağlamak için geliştirilmeli” ifadelerini kullandı.

Rakiplere Karşı Kritik Hamle

Apple’ın bu adımı, Google, OpenAI ve Microsoft gibi şirketlerin yapay zekâ alanındaki hızlı yükselişi sonrası geldi. Teknoloji dünyasında Apple’ın yapay zekâ yarışında geride kaldığı yönündeki yorumlar son dönemde sıkça gündeme geliyordu.

Yeni Siri sistemiyle birlikte Apple’ın OpenAI ve Anthropic benzeri gelişmiş yapay zekâ deneyimlerine doğrudan rakip olmayı hedeflediği belirtiliyor.

Şirket ayrıca Google’ın Gemini altyapısıyla bazı ortak çalışmalar yürüttüğünü de doğruladı.

Avrupa Birliği’nde Kullanılamayacak

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Siri AI sistemi ilk etapta yalnızca İngilizce dil desteği bulunan uyumlu cihazlarda kullanılabilecek. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde sistem şimdilik aktif olmayacak.

Apple, AB düzenlemeleri nedeniyle yapay zekâ altyapısının bölgede henüz devreye alınamadığını açıkladı.

Çocuk Güvenliği İçin Yeni Özellikler

WWDC etkinliğinde yalnızca yapay zekâ değil, çocuk güvenliği alanındaki yenilikler de dikkat çekti.

Apple, ebeveynlerin çocuklarının kimlerle iletişim kurabileceğini kontrol edebileceği yeni güvenlik sistemlerini duyurdu. Ayrıca şiddet veya cinsel içerikli görsellerin çocuk cihazlarında otomatik olarak sansürleneceği açıklandı.

Şirket, App Store’da çocuk güvenliği konusunda yeterli önlem almadığı yönündeki eleştiriler nedeniyle son dönemde baskı altında bulunuyordu.

Tim Cook İçin Son WWDC

Bu yılki etkinlik aynı zamanda Apple CEO’su Tim Cook açısından da tarihi bir anlam taşıdı. 15 yıldır şirketin liderliğini yapan Cook’un, eylül ayında görevini bırakmadan önce son WWDC etkinliğine katıldığı belirtildi.

Apple Park’taki etkinlikte çalışanlar ve geliştiriciler Tim Cook’u ayakta alkışladı. Duygusal anların yaşandığı programda Cook, geliştiricilere teşekkür ederek Apple’ın geleceğine duyduğu güveni dile getirdi.