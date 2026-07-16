Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu, bu kez köy okullarına taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilim ve teknoloji ile doğrudan buluşturulduğunu müjdeledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerde düzenlenen etkinliklerde, çocukların içindeki keşfetme ve üretme duygusu bilimsel çalışmalarla harmanlanıyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Köy Okullarına Taşındı

Eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan program sayesinde, sadece büyükşehirlerdeki veya merkez okullardaki imkanlar köy okullarındaki öğrencilerin de ayağına gidiyor.

Proje kapsamında köylerde düzenlenen bilim şenlikleri ve atölye çalışmalarına sadece öğrenciler değil, öğretmenler ve köy halkı da doğrudan katılım gösteriyor. Bu durum, bilim kültürünün köylerde toplumsal bir tabana yayılmasına büyük katkı sağlıyor.

Bakan Mehmet Fatih Kacır: "Evlatlarımızı Kazanmaya Devam Edeceğiz"

Geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin ve yazılımcılarının Anadolu’nun her köşesinden çıkabileceğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı ile köy okullarımızdaki öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendiren, bilim kültürünü ülkemizin her köşesine taşıyan çalışmalarımızı sürdürecek, geleceğimizi inşa edecek evlatlarımızı Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzla kazanmaya devam edeceğiz."

Merak Eden ve Üreten Bir Nesil Yetişiyor

Program kapsamında gerçekleştirilen projeler, öğrencilerin teorik bilgileri ezberlemek yerine; deneyerek, yanılarak ve bizzat üreterek öğrenmelerine zemin hazırlıyor. Dijital teknolojilerden temel bilimlere, tarım teknolojilerinden kodlamaya kadar pek çok alanda gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların erken yaşta yenilikçi düşünme becerileri kazanması hedefleniyor. TÜBİTAK’ın köy okullarına yönelik bu özel destek programının önümüzdeki süreçte kapsamı daha da genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.