Tokyo'ya Alternatif Bir Başkent Geliyor

Japonya, olası büyük deprem ve afet senaryolarına karşı devlet yönetimini güvence altına almak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı, acil durumlarda Tokyo'nun temel kamu hizmetleri ve yönetim fonksiyonlarını sürdürebilecek yedek bir başkent oluşturulmasının önünü açıyor.

Başbakan İkinci Başkenti Belirleyecek

Kabul edilen düzenlemeye göre, Japonya Başbakanı, ülke genelindeki valiliklerden gelecek başvuruları değerlendirecek.

Seçim sürecinde;

Nüfus yoğunluğu,

Ekonomik kapasite,

Altyapı yeterliliği,

Ulaşım imkanları

gibi kriterler dikkate alınacak.

Bu değerlendirmelerin ardından afet dönemlerinde kullanılacak ikinci başkent resmen belirlenecek.

Afet Riski Düşük Bölgeler Tercih Edilecek

Tasarıyı hazırlayan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP), ikinci başkentin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımayan bir bölgede kurulmasını öngörüyor.

Böylece büyük deprem, tsunami veya başka bir doğal afetin Tokyo'yu etkilemesi halinde devlet yönetiminin kesintisiz şekilde devam etmesi hedefleniyor.

Amaç Devlet Yönetimini Kesintisiz Sürdürmek

Yeni sistemle birlikte;

Merkezi yönetim,

Kamu kurumları,

Acil karar mekanizmaları,

Kritik devlet hizmetleri

afet anlarında ikinci başkentten yürütülebilecek.

Bu sayede olası büyük afetlerde ülke yönetiminin aksaması önlenmiş olacak.

Sırada Danışmanlar Meclisi Var

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının yürürlüğe girebilmesi için Japon parlamentosunun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

İktidar partileri, mevcut yasama dönemi sona ermeden düzenlemenin yasalaşmasını hedefliyor.

Japonya Deprem Gerçeğine Karşı Önlem Alıyor

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde bulunan Japonya, geçmişte yaşadığı büyük depremler ve tsunamiler nedeniyle afet yönetimine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

"İkinci başkent" projesi de ülkenin kriz yönetimi kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.