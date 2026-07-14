Bangkok'ta şehrin hareketli noktalarından biri olan Chatuchak bölgesindeki Rong Beer Na Ladprao adlı ünlü barda, pazar gecesi bilinmeyen bir nedenle devasa bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler, içeride bulunan onlarca kişiye kaçış şansı tanımadı.

Sağlık ve emniyet yetkililerinden gelen son resmi açıklamalar, facianın boyutunun her geçen saat daha da ağırlaştığını ortaya koydu.

Ölü Sayısı 30’a Yükseldi: 24 Yaralının Durumu Kritik

Yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Bangkok sağlık yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralı sayısının 70’e ulaştığı bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşlardan 24'ünün durumunun kritik olduğu öğrenilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 30’a yükseldiği açıklandı. Yetkililer, kritik durumdaki yaralılar nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediyor.

Kurtulmak İsterken Tuzağa Düştüler: Kahreden Tuvalet Detayı

Yangının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde yürekleri dağlayan bir manzara ve ihmaller zinciriyle karşılaştı. Yapılan ilk tespitlere göre, yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmının cesetleri mekanın tuvaletlerinde bulundu.

Alevlerin ana çıkış kapılarını kapatması üzerine panikle kaçacak yer arayan kurbanların, penceresiz tuvaletlere sığındığı ancak burada mahsur kalarak yoğun dumandan zehirlendiği ya da yanarak can verdiği belirlendi.

Son 17 Yılın En Büyük Trajedisi

Yetkililer ve yerel kaynaklar, Rong Beer Na Ladprao adlı barda yaşanan bu felaketin Tayland'ın başkentinde son 17 yılda meydana gelen en ölümcül yangın faciası olduğunu belirtiyor. Şehri yasa boğan olayın ardından, eğlence mekanındaki güvenlik önlemleri ve acil çıkış kapılarının yeterliliği derin bir tartışma konusu başlattı.

Korkunç yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan geniş çaplı adli ve teknik soruşturma tüm hızıyla sürüyor.