Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü modern şehircilik hamlelerini kırsal bölgelere de aynı hızla taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel liderliğinde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, bu kez Dulkadiroğlu ilçesinin can damarı konumundaki Bertiz bölgesinde tarihi bir adıma imza atılıyor.

Bölgedeki kırsal mahallelerin ulaşım konforunu ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkaracak olan Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerindeki yeni köprü inşaatı tüm hızıyla yükseliyor.

1983 Yapımı Çile Köprüsü Yerini Güvenliğe Bırakıyor

Söz konusu güzergâhta yer alan ve 1983 yılında inşa edilen eski köprü, aradan geçen 43 yılda artan nüfus ve yoğunlaşan araç trafiği nedeniyle artık bölgenin yükünü taşıyamaz hale gelmişti.

Özellikle Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahalleleri başta olmak üzere, onlarca yerleşim yerinin ortak geçiş noktası olan eski dar köprü, tek şeritli yapısıyla sürücüler için ciddi güvenlik riskleri oluşturuyordu. Büyük tonajlı tarım ve nakliye araçlarının geçişi sırasında yaşanan aksamalar, Büyükşehir Belediyesi’nin modern mühendislik projesiyle tamamen tarihe karışıyor.

Dev Köprünün Ayakları Tamamlandı, Tablada Sona Yaklaşıldı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen saha çalışmalarında çok önemli bir aşama geride bırakıldı. Gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayan ekipler:

Köprünün taşıyıcı ayak imalatlarını tamamen tamamladı.

Köprü tablasının yapımında ise son viraja girdi.

Planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerleyen projede üst yapı çalışmalarının ardından yol bağlantıları yapılarak köprü en kısa sürede bölge halkının hizmetine açılacak.

5 Ayak Üzerinde Yükselen Gelecek: Bertiz Tarımı Şahlanacak

Modern standartlarda inşa edilen yeni köprü, sadece bugünün değil bölgenin gelecekteki ihtiyaçları da göz önüne alınarak projelendirildi. Teknik detaylarıyla göz dolduran dev köprü 43 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe, 8 metre yüksekliğe sahip olacak ve tam 5 ayak üzerine inşa ediliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve geniş yapısıyla yeni köprü, özellikle bağcılık ve tarımsal üretimin çok yoğun olduğu Bertiz bölgesinde üreticilere büyük kolaylık sağlayacak. Ürünlerin pazara daha hızlı, güvenli ve hasarsız ulaştırılmasıyla bölge ekonomisi ciddi bir ivme kazanacak.