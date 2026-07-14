Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Meslek edinmek isteyen vatandaşlara yönelik birçok farklı alanda kurslar düzenleyen Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), bu kez kadınlara özel gassallık eğitim programını hayata geçiriyor.

Toplumda önemli ve hassas bir görevi yerine getiren gassallık mesleğine yönelik düzenlenecek eğitimlerde, katılımcılara cenaze hizmetleri konusunda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacak.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim Verilecek

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurs kapsamında katılımcılara alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

Programda;

Cenaze yıkama işlemleri,

Kefenleme uygulamaları,

Cenaze hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar,

Mesleki uygulamalar

gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacak.

Eğitim sürecinin sonunda kadınların gassallık alanında temel mesleki yeterliliğe ulaşması hedefleniyor.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılıyor

Gassallık eğitim programına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuruların 16 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, KAMEK aracılığıyla düzenlediği meslek edindirme kurslarıyla vatandaşların iş hayatına hazırlanmasına ve yeni beceriler kazanmasına destek olmayı sürdürüyor.