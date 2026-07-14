Elbistan’ın Önemli Ulaşım Aksında Yenileme Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım yatırımlarını ilçelerde de sürdürüyor. Daha modern, güvenli ve konforlu yollar oluşturmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce Pınarbaşı ve Tepebaşı caddelerinde gerçekleştirilen asfalt ve üstyapı uygulamalarının ardından şimdi de Darende Caddesi’nde yenileme süreci başladı.

2,2 Kilometrelik Cadde Modern Hale Getirilecek

Elbistan’ın şehir içi ulaşımında önemli bir yere sahip olan Darende Caddesi’nde ilk olarak yıpranan yol yüzeyleri iş makineleriyle kazındı.

Altyapı çalışmalarının ardından deformasyona uğrayan bölümler yenilenirken, ekipler sıcak asfalt serimi için hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 2,2 kilometre uzunluğundaki cadde, yapılacak çalışmalarla birlikte daha dayanıklı ve konforlu bir ulaşım güzergâhına dönüşecek.

Sadece Asfalt Değil, Cadde Baştan Aşağı Yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi’nin projesi yalnızca yol yenileme çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak.

Çalışmaların ikinci aşamasında;

Yürüyüş yolları yenilenecek,

Çevre düzenlemeleri yapılacak,

Aydınlatma sistemleri modern hale getirilecek.

Bu sayede Darende Caddesi, hem araç trafiği açısından daha rahat bir ulaşım noktası olacak hem de estetik görünümüyle Elbistan’a değer katacak.

Gece Güvenliği ve Ulaşım Konforu Artacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Darende Caddesi; sıcak asfaltı, yenilenen kaldırımları ve modern aydınlatma sistemiyle ilçenin önemli ulaşım koridorlarından biri haline gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde sürdürdüğü yol yatırımlarıyla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyor.