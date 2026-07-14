Narkotik Ekiplerinden Eş Zamanlı Operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere operasyon için düğmeye basıldı.

24 Adrese Baskın Düzenlendi

Ekipler tarafından önceden tespit edilen 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Aramalarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

605 adet sentetik ecza hapı,

398 adet uyuşturucu hap,

Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde,

Uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 aparat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konuldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.