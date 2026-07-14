Penta Park Davasında Karar Duruşması Görüldü

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Penta Park Sitesi davasının karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Başkır, tutuksuz sanıklar Özcan Çakmak ve M.B., müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye ve beraat istedi.

Müşteki avukatları ise depremde yaşamını yitiren 115 kişi için sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

2 Sanığa 15 Yıl 6 Ay 20 Gün Hapis Cezası

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı. Buna göre Penta Park Sitesi’nin müteahhidi Mesut Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ayrı ayrı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı Sanıklar Beraat Etti, Bazı Dosyalar Düştü

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar A.T, A.K, C.Ş, Ç.C, Ç.H, E.A, E.T, E.T, H.M.G, M.S, M.Ö, M.B, O.Y.D, Y.H. ve Z.Y.Ö hakkında ise üzerlerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Sanıklar F.Y, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş hakkında açılan kamu davasının ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmedildi.

Penta Park Sitesi’nde 115 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bulunan Penta Park Sitesi’nin 1. ve 3. bloklarının yıkıldığı belirtilmişti.

Yıkılan bloklarda 115 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili toplam 23 sanık hakkında dava açılmıştı.

Mahkemenin açıkladığı karar, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler tarafından yakından takip edilen davalardan biri olan Penta Park Sitesi dosyasında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.