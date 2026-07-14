Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 30 yaşındaki Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal’ın cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş’a getirildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen anne ve oğlunun cenazeleri, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karacasu Andırınlılar 1 Mezarlığı’na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından anne Makbule Topal ve oğlu Mehmet Topal, dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraşlı Aileyi Yıkan Kaza

Edinilen bilgilere göre kaza, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Makbule Topal yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Makbule Topal ve 13 yaşındaki oğlu Mehmet Topal kurtarılamadı.

Baba ve Kızının Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan Dursun Topal ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba ve kızının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.