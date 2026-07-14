Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan resmi bilgilere göre yangın, 14.07.2026 günü saat 10:35 sıralarında Onikişubat İşletme Müdürlüğü, Kürtül Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Bulutoğlu Mahallesi Besnili mevkiinde meydana geldi.

112'ye Gelen İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi

Besnili mevkiindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla alarma geçti. Saat 10:35'te gelen ihbardan sadece 15 dakika sonra, saat 10:50 itibarıyla ilk müdahale araçları alevlere müdahale etmeye başladı.

Havadan ve Karadan Dev Seferberlik

Hava sıcaklığının 32 derece, rüzgar hızının ise saatte 13 kilometre olarak ölçüldüğü ve "Tehlikeli" kategoride değerlendirilen yangın bölgesine çok sayıda unsur sevk edildi. Yangına müdahale eden orman kahramanlarının toplam gücü ve araç sayısı şu şekilde paylaşıldı:

2 adet Yangın Söndürme Helikopteri,

5 adet Arazöz,

3 adet Su İkmal Aracı,

2 adet İlk Müdahale Aracı,

1 adet Hizmet Aracı,

4'ü teknik personel olmak üzere toplam 35 uzman personel.

Tam 1 Saat 10 Dakikada Kontrol Altına Alındı!

Rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösteren alevler, helikopterlerin havadan nokta atışı müdahaleleri ve karadaki arazöz ekiplerinin yoğun çabasıyla saat 11:45 itibarıyla tamamen kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirirken; kontrol altına alınan bölgede yeşil vatanın yeniden canlanması ve gizli alevlerin tamamen söndürülmesi adına soğutma çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü açıkladı.