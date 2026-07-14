"15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi istiklaline, istikbaline ve millî iradesine sahip çıkarak, vatanımıza uzanan hain darbe girişimine karşı eşsiz bir direniş sergilemiş, yazdığı kahramanlık destanıyla demokrasi tarihimize unutulmaz bir sayfa kazandırmıştır.

Milletimiz, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan bu hain kalkışma karşısında hiçbir tereddüt göstermeden devletine, bayrağına ve vatanına sahip çıkmış, canı pahasına verdiği mücadeleyle millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih değil milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı kutlu bir dirilişin adıdır. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız tek yürek olmuş ezanlar, salâlar ve dualar eşliğinde meydanları doldurarak ülkemize yönelen tehditlere geçit vermemiştir.

Çanakkale'de ve Millî Mücadele'de destan yazan ecdadımızın ruhu, 15 Temmuz gecesinde de yeniden tecelli etmiş milletimiz, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. O gece ortaya konulan kararlılık, millî birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır.

Bu nedenle, "İrade Bizim, Zafer Bizim" sözü yalnızca bir slogan değil milletimizin demokrasiye olan bağlılığının, cesaretinin ve sarsılmaz iradesinin güçlü bir ifadesidir. Aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun, millî iradenin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet bağımsız yaşayacağının açık bir beyanıdır.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için aynı inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi