Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son belirlemelere göre can kaybının 229 kişi arttığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a yükseldiğini bildirdi.

Depremden en fazla etkilenen bölgelerden La Guaira eyaletine bağlı Macuto’da ise yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bölgede yürütülen altyapı onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek elektrik hizmetlerinin büyük ölçüde yeniden sağlandığını açıkladı. İçme suyu şebekesindeki onarım çalışmaları devam ederken, su kesintisi yaşanan noktalara tankerlerle sevkiyat yapılıyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, 24 Haziran’da ülkede 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana gelmişti. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.