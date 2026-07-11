İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15’i emniyetteki ifadelerinin ardından, biri ise savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24’ü tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kamerası bulunmayan bölgelerde sahte trafik kazaları düzenledikleri, kendi aralarında kaza tespit tutanakları hazırlayarak sigorta şirketlerine hasar başvurusunda bulundukları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, bilirkişi raporları ve sigorta dosyalarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 200 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyonda çok sayıda belge ve dijital materyale de el konulurken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.