Buna göre Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-haziran döneminde toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ise yılın ilk yarısında toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcu ağırlayarak, 78 ilin nüfusundan daha fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, haziran ayında havalimanlarında iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olmak üzere toplam 221 bin 826 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda 9 milyon 374 bin 831, dış hatlarda 13 milyon 541 bin 166 yolcu seyahat ederken, direkt transit yolcularla birlikte haziran ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 22 milyon 924 bin 169 oldu.

Bakan Uraloğlu, yılın ilk altı ayında iç hatlarda 50 milyon 2 bin 867, dış hatlarda ise 61 milyon 903 bin 797 yolcunun seyahat ettiğini belirterek, toplam yolcu trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttığını ifade etti. Aynı dönemde havalimanlarında taşınan yük miktarı ise 2 milyon 499 bin 704 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden İstanbul Havalimanı, yılın ilk yarısında 39 milyon 922 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Bu süreçte havalimanında toplam 262 bin 271 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise aynı dönemde 23 milyon 525 bin 494 yolcuya ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul'un iki büyük havalimanı, toplamda 63,4 milyonun üzerinde yolcu ağırlayarak önemli bir rekora imza attı.

Turizm bölgelerindeki havalimanlarında da hareketlilik sürdü. Ocak-haziran döneminde bu havalimanlarında toplam 23 milyon 358 bin 57 yolcuya hizmet verildi.