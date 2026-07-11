Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugün (11 Temmuz 2026 Cumartesi) saat 09:04 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'nde yangın çıktığı ihbarı ulaştı. Yangının ormanlık alanda bulunması ve bölgedeki hava şartları nedeniyle tehlikeli bir boyuta ulaşma riski üzerine ekipler derhal teyakkuza geçti.

11 Dakikada İlk Müdahale Gerçekleşti

İhbarın alınmasının hemen ardından bölgeye sevk edilen orman ekipleri, saat 09:15'te alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemelerde yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı belirlendi.

Devletin Tüm İmkânları Seferber Edildi

Hava sıcaklığının 25°C, rüzgar hızının ise saatte 13 km olarak ölçüldüğü ve "Tehlikeli" kategorisinde değerlendirilen yangına karşı adeta bir zamanla yarış başlatıldı. Söndürme operasyonunda orman teşkilatı ve belediyenin tüm imkanları seferber edildi:

Havadan müdahale: 2 yangın söndürme helikopteri,

Karadan müdahale: 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı aktif olarak görev yaptı.

Personel desteği: Sahada 4'ü teknik olmak üzere toplam 35 personel canla başla mücadele etti.

Saat 10:45 İtibarıyla Kontrol Altında

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği koordineli ve yoğun baskılama çalışmaları neticesinde yangın, saat 10:45 itibarıyla tamamen kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangın bölgesinde herhangi bir parlama riskine karşı soğutma çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.