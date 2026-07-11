Kahramanmaraş, temmuz ayının ikinci hafta sonunda adeta yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacak. Tahminlere göre cumartesi günü kentte hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın 22, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olması bekleniyor. Nem oranının gün içinde yüzde 91’e kadar çıkması, hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olabilir.

Pazar günü ise sıcaklık bir kademe daha yükselerek 39 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 24 derece seviyelerinde seyrederken, gün içinde nem oranının düşmesiyle birlikte kuru ve bunaltıcı bir hava hâkim olacak. Rüzgârın her iki günde de saatte 13-14 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalmalarını öneriyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi de sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı alınabilecek önlemler arasında gösteriliyor.

Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan Kahramanmaraşlıların, sıcaklık değerlerini göz önünde bulundurarak programlarını sabah erken saatlere veya akşam serinliğine göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor. Görünen o ki, kentte bu hafta sonu güneşin etkisi altında oldukça sıcak ve bunaltıcı iki gün yaşanacak.