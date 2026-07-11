Ekipler tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 9009, 9007, 9005 ve 9018’inci sokaklarda sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yol yenileme çalışmalarının devam ettiği 9003’üncü Sokak’ta ise asfalt serim faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte söz konusu güzergâhların daha modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yenileme çalışmalarıyla mahalle içi ulaşımın daha konforlu hale gelmesi, trafik akışının rahatlaması ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaşması hedefleniyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak tüm güzergâhların hizmete sunulması planlanıyor.