DEKA Müzik sanatçısı, Kahramanmaraşlı Ali Şah’ın merakla beklenen yeni eseri “Atsam Atılmıyorsun”, tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Kahramanmaraşlı iş insanı Arslan Deveboynu’nun sahibi olduğu DEKA Müzik bünyesinde müzik çalışmalarını sürdüren Ali Şah, yeni şarkısı “Atsam Atılmıyorsun” ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Uzun süredir hazırlıkları devam eden eser, 10 Temmuz Cuma (bugün) itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ

Duygusal sözleri ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken “Atsam Atılmıyorsun”, yayınlanmasının ardından dinleyicilerden ilgi görmeye başladı. Ali Şah’ın kendine has yorumunu yansıtan eser, kısa sürede dijital müzik platformlarında yerini alarak müzikseverlerin erişimine açıldı.

Şarkının, önümüzdeki günlerde dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.