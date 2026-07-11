Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Ahmet Gülpak, üyelerin oylarıyla kulübün yeni başkanı seçildi.

İşte Kahramanmaraş İstiklalspor’un Yeni Yönetimi

Genel kurulun ardından Ahmet Gülpak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu resmen göreve başladı. Yönetim kurulunda Faruk Arıkan, Murat Demirkol, Zekeriya Türkyılmaz, Abdullah Kalın, Noman Polat, Mesut Çakar, Serhan Erdoğanyılmaz, Ahmet Mansur Kır, Mehmet Mert Maden, Selçuk Kaynakyeşil, Ahmet Ermeydan, Bilal Nasır, Sadi Kır, Ejder Susaçan, Hasan Karadaş, Akif Biber, Mustafa Yalçın, Ahmet Başdemir, Hüseyin Müdüroğlu, Mustafa Kaan Taşolar, Mert Ali Davarcıoğlu, Hasan Hüseyin Narlı, Melih Hüsnü Öksüz ve Beşir Şava yer aldı.

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Fatih Çingil, Onur Balduk, Soner Toptaş, Ali Gök ve Ruşen Ünlü seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeleri Ahmet Avşar, Gün Sazak Göktürk ve Hasan Berkay Aydın'dan oluşurken, yedek üyeliklere ise Yunus Atmalı, Sedat Aydın ve Batuhan Aksoy getirildi.

Kahraman Şehrimize Hayırlı Olsun

Tek liste ile gidilen kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Gülpak ve yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş İstiklal Spor'un sportif ve kurumsal hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Başkan Ahmet Gülpak ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar diler, alınan kararların Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına ve Kahraman Şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz.