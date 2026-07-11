15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde milyonlarca vatandaşın anma etkinliklerine ve programlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla önemli bir ulaşım kararı alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Bakanlığa bağlı kent içi raylı ulaşım hatlarının 15 Temmuz günü ücretsiz çalışacağını duyurdu.

Ücretsiz Hizmet Verecek Hatlar Belli Oldu

Alınan karara göre İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bakan Uraloğlu, uygulamayla vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine hızlı, kolay ve ekonomik şekilde ulaşmasının amaçlandığını belirtti.

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattında Ücretsiz Ulaşım Sürüyor

Öte yandan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için daha önce başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Uygulama kapsamında söz konusu hat, 20 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

15 Temmuz günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla birlikte vatandaşların şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden raylı sistem hatlarından yararlanabileceği belirtildi.