Birleşmiş Milletler tarafından “güvenli bölge” ilan edilen Srebrenitsa’da, 11 Temmuz 1995’te Bosnalı Sırp birlikleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak erkek ve çocuk katledilmişti.

Katliamın ardından kurbanların cenazeleri toplu mezarlara gömülmüş, izleri gizlemek amacıyla birçok mezar daha sonra taşınmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen bine yakın kurbanın naaşına hâlâ ulaşılamadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kimlikleri yeni tespit edilen kurbanlar, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak.

Anma etkinlikleri, hem yaşamını yitirenleri saygıyla anmak hem de benzer acıların bir daha yaşanmaması için hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor.