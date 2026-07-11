Uzman Erbaşlar İçin Yeni Dönem

Yayımlanan kanunla birlikte uzman erbaşların sicil sistemi yeniden düzenlendi. Bundan böyle sicil dönemi her yıl 2 Mayıs’ta başlayacak ve bir sonraki yılın aynı tarihinde sona erecek. Sicil notları 100 puan üzerinden hesaplanacak.

Uzman çavuşluğa geçişte başarı kriterleri de netleşti. Adayların sınava başvurabilmeleri için sicil notu ortalamalarının en az 90 olması gerekecek.

Kamu Personeli Alımlarında Yaş Sınırı Esnedi

Yeni düzenleme, kamuya personel alımında önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. Koruma memuru, infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına başvuracak adaylar için üst yaş sınırı 40 olarak belirlendi.

Bu değişikliğin, kamu hizmetine katılmak isteyen daha geniş bir kesime fırsat sunması bekleniyor.

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Şartı

Adaylar artık yazılı sınavın yanı sıra fiziki yeterlilik testi ve sözlü sınava da tabi tutulacak. Mülakatlarda mesleki bilgi, iletişim becerisi, özgüven ve temsil yeteneği gibi kriterler ayrı ayrı değerlendirilecek.

TSK’ya Geri Dönüş İmkânı

Kanun, askerlik hizmeti sırasında çeşitli nedenlerle görevden ayrılan kişilere de belirli şartlar altında yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapabilme fırsatı tanıyor. Uygulamaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemelerin hem kamu personel sisteminde hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli değişikliklere kapı aralaması öngörülüyor.