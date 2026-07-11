Sürmeli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Kavşut Mahallesi'ne getirildi.
Sürmeli'nin naaşı, Güldağı Köyyeri Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güldağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Sürmeli'nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Bolu'da 8 Temmuz'da F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsünün, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpmıştı.
Kazada 15 kişi yaralanmış, yaralılardan Beyazıt Sürmeli tedavi gördüğü hastanede 9 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.