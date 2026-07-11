Muş’ta dün meydana gelen olayın ardından kaybolan 10 yaşındaki çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Özdilek köyünde dengesini kaybederek Murat Nehri’ne düşen Berat Karakaya’nın bulunması amacıyla ekipler nehir ve çevresinde yoğun çalışma yürütüyor.

80 Kişilik Ekip Seferber Oldu

Arama çalışmalarına Muş AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Bitlis AFAD dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 personel katılıyor.

Ekipler, nehirde su altı aramalarını sürdürürken çalışmalar sonar cihazı ve dronlarla destekleniyor.

Nehirde Su Seviyesi Düşürüldü

Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, ekiplerin ikinci günde de aralıksız çalıştığını belirtti.

Daştemir, Devlet Su İşleri ile yapılan görüşmeler sonucunda barajlardan bırakılan suyun minimum seviyeye indirildiğini ifade ederek, aramaların daha etkin yapılabilmesi için nehir üzerinde belirli noktalara ağ gerildiğini söyledi.

Dalgıç ekiplerinin çocuğun düştüğü bölgede su altında arama yaptığını aktaran Daştemir, jandarma ekiplerinin de sonar cihazıyla Murat Nehri’nin farklı noktalarında tarama gerçekleştirdiğini belirtti.

Arama Alanı 15 Kilometreye Ulaştı

Berat Karakaya’yı bulmak için çalışmaların, çocuğun nehre düştüğü noktadan yaklaşık 15 kilometre ileride bulunan baraj gölüne kadar uzanan geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Kızılay Muş Şubesi ekipleri de bölgede görev yapan personele ve çocuğun yakınlarına destek amacıyla kumanya dağıtımı yaptı.