Kaza, Çankırı-Kızılırmak kara yolunun Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Adem S. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Satı İ., Sadık İ. ve 8 yaşındaki Sadık Aras İ. ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Sadık Aras İ. ile Satı İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.