Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, özellikle doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu görevlilerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yürürlüğe girdi.

Bakımevi Açma Şartları Kolaylaştırıldı

Yeni düzenlemeyle, en az 30 kamu görevlisinin yazılı talepte bulunması halinde kurumlar çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak. Bakımevi açılması için gerekli asgari çocuk sayısı da 50’den 30’a düşürüldü.

Yoğun talebin bulunduğu bölgelerde ise 30 çocuğun altındaki kontenjanlarla da bakımevi açılabilecek.

Deprem Güvenliği ve Gelişimsel İhtiyaçlar Öne Çıkıyor

Yönetmelikle birlikte bakımevlerinin fiziki standartları güncellenirken, deprem güvenliği kriterleri esas alındı. Çocukların yaş grupları ve personel planlaması da gelişimsel ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni uygulamanın 0-6 yaş grubu için bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağını belirterek, aileyi güçlendiren uzun vadeli politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.