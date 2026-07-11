Olay, Yenişehir ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Yatağında hareketsiz halde bulunan 45 yaşındaki Naciye B. için yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk olarak çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söylediği öğrenilen eşi Erol B.’nin, verdiği ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürülen Erol B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden Naciye B.’nin cenazesi ise yakınlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.