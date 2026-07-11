MADO tarafından özel olarak hazırlanan coğrafi işaretli Maraş dondurması; zirveye katılan 32. NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına, liderlerin eşlerine, beraberindeki heyetlere, yerli ve yabancı basın mensuplarına ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen zirve kapsamında misafirlerin beğenisine sunulan Kahramanmaraş dövme dondurması, organizasyonun dikkat çeken lezzetlerinden biri oldu.

Türk mutfağının önemli değerleri arasında yer alan Maraş dondurması, zirve boyunca yoğun ilgi görerek Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin gastronomi kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, NATO Liderler Zirvesi için Kahramanmaraş’taki tesislerinde özel üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hazırlanan dondurmaların Ankara’ya gönderildiğini ifade eden Kanbur, ürünlerin dünya liderlerine, eşlerine, heyet üyelerine ve basın mensuplarına ikram edildiğini söyledi.

Maraş dondurmasının MADO’nun kendi çiftliklerinden elde ettiği keçi sütü ve özel olarak temin edilen kaliteli salep kullanılarak hazırlandığını belirten Kanbur, geleneksel üretim yöntemlerinin titizlikle korunduğunu vurguladı.

Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mehmet Kanbur, Maraş dondurmasının uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde bilinen önemli bir lezzet ve marka hâline geldiğini ifade etti.

NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonların Türk mutfağının tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Kanbur, Kahramanmaraş dondurmasını dünya liderleri, liderlerin eşleri ve yabancı heyetlerle buluşturmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Ailelerinin kuşaklar boyunca dondurma üretimiyle uğraştığını anlatan Kanbur, Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden köklü bir geleneği yaşattıklarını belirtti.

Maraş dondurmasının yalnızca bir tatlı olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel mirasının önemli parçalarından birini oluşturduğunu ifade eden Kanbur, geleneksel lezzeti ve üretim kalitesini koruyarak Maraş dondurmasını dünyanın farklı noktalarına ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

NATO Liderler Zirvesi için yalnızca Maraş dondurması değil, Türk mutfağının önemli tatlıları da özel olarak hazırlandı.

Kahramanmaraş’tan Ankara’ya gönderilen ürünler arasında geleneksel Türk baklavası da yer aldı. Dünya liderlerine, eşlerine ve beraberindeki heyetlere sunulan ikramlar, Türkiye’nin zengin gastronomi kültürünün uluslararası platformda tanıtılmasına katkı sundu.

MADO’nun coğrafi işaretli Maraş dondurması ise zirvenin en fazla ilgi gören lezzetlerinden biri olarak öne çıktı.