Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından Pınarbaşı Millet Konağı ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kurs kapsamında, iki hafta boyunca toplam 60 kursiyere etkili ve hızlı okuma teknikleri üzerine kapsamlı eğitimler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen programda katılımcılara; okuma hızını artırma yöntemleri, dikkat ve konsantrasyonu geliştirme teknikleri, metinleri daha kısa sürede analiz etme ve anlama becerilerini güçlendirmeye yönelik uygulamalı eğitimler sunuldu. Eğitim süresince gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar ve egzersizlerle kursiyerlerin hem okuma performanslarının artırılması hem de bilgiyi daha hızlı ve kalıcı şekilde öğrenmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

YKS ve KPSS Adaylarına Büyük Katkı

Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan gençlere yönelik planlanan kursta, sınav başarısını doğrudan etkileyen okuma hızı, paragraf çözüm becerisi ve zaman yönetimi konularına ağırlık verildi.Katılımcılar, eğitim sayesinde hem soru çözme sürelerini kısaltabileceklerini hem de okuduklarını daha hızlı anlayarak sınavlarda önemli bir avantaj elde edeceklerini ifade etti. Kurs boyunca edinilen tekniklerin yalnızca sınav hazırlık sürecinde değil, günlük yaşamda ve eğitim hayatının her aşamasında fayda sağlayacağı belirtildi.

Katılım Belgeleri Takdim Edildi

Programın sonunda Etkili Hızlı Okuma Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Düzenlenen belge takdim programında gençler, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimlerin kendileri için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederken, Pusula Maraş’ın gençlere yönelik eğitim ve gelişim odaklı faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.