Kahramanmaraş’ta Gençlik Yatırımları Masaya Yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi. 15 Temmuz Spor Vadisi’nde gerçekleştirilen programa gençlerin ilgisi yoğun olurken, şehirde gençlere yönelik hayata geçirilen yatırımlar ve geleceğe dönük projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı.

Yeni Stadyum ve Spor Tesisleri Yolda

Başkan Fırat Görgel, yapımı süren 17 bin 500 kişilik yeni stadyumun yalnızca maç günlerinde kullanılan bir tesis olmayacağını, yılın her döneminde yaşayan bir spor kompleksi olarak hizmet vereceğini belirtti. Kent genelindeki halı saha yatırımları ile Kılavuzlu Spor Adası’nın da gençlerin kullanımına sunulacağını ifade etti.

Pusula Maraş Tek Çatı Oluyor

Büyükşehir Belediyesinin gençlik çalışmalarını Pusula Maraş markası altında topladığını ifade eden Başkan Görgel, eğitimden teknolojiye, kültürden sanata kadar birçok alanda faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Pusula Maraş kapsamında eğitim ve kültürel geziler, sanat atölyeleri, akademik destek programları, sportif faaliyetler, kamplar, münazara kulüpleri ile çeşitli eğitim ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirten Görgel, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’ye Örnek Projeler Geliyor

Yamaçtepe’de yükselen gençlik merkezi ile yapay zekâ destekli Şiir Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi’nin Kahramanmaraş’ın kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getireceğini belirten Görgel, şehrin gençler için daha güçlü imkânlar sunan bir merkez haline geleceğini vurguladı.