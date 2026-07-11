Tek başkan adayının yarıştığı genel kurula; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan’ın yanı sıra çok sayıda kongre üyesi ve basın mensubu katıldı. Şehrin spor camiasını temsil eden isimlerin bir araya gelmesi, Kahramanmaraş İstiklalspor’un kent için taşıdığı büyük değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Faaliyet Raporu Okundu, Yeni Dönem Başladı

Genel kurulda ilk olarak önceki dönem yönetim kurulunun iki yıllık faaliyet raporu okundu. Ardından gerçekleştirilen seçimde, iş insanı Ahmet Gülpak, Kahramanmaraş İstiklalspor’un yeni Kulüp Başkanı olarak seçildi. Böylece kulüpte resmen Ahmet Gülpak dönemi başlamış oldu.

Yeni Başkan Ahmet Gülpak konuşmasında, “Bugün burada sadece bir yönetim kurulu seçmek için değil, Kahramanmaraş İstiklalspor’umuzun geleceğine yön vermek için bir aradayız. İstiklalspor bu şehrin ortak değeridir. Bu kulübün sahibi Kahramanmaraş halkıdır. Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar kulübümüze emek veren başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve her zaman yanımızda duran büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzün ihtiyaçlarına her zaman destek olan iş insanlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şeffaf, hesap verebilir, istişareye önem veren ve kulübümüzün sürdürülebilir bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Günü kurtaran değil uzun vadeli planlarla kulübü inşa eden bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Hedefimiz sadece başarı değil, mali yapısı güçlü, kurumsallaşmış, altyapısıyla örnek gösterilen ve her zaman hedefleri olan bir İstiklalspor oluşturmaktır. Kulübümüzü çocuklarımıza rol model haline getirmek istiyoruz. İstiklalspor bu şehrin çocuklarına ve gençlerine dokunsun istiyoruz. Bu başarı ancak birlik ve beraberlikle mümkündür. Kamu kurumlarımızın, iş dünyamızın, taraftarımızın ve tüm şehrimizin desteğiyle İstiklalspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullanarak, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Genel kurulda oy birliğiyle kabul edilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1. Ahmet Gülpak (Başkan)

2. Faruk Arıkan

3. Murat Demirkol

4. Zekeriya Türkyılmaz

5. Abdullah Kalın

6. Numan Polat

7. Mesut Çakar

8. Serhan Erdoğanyılmaz

9. Ahmet Mansur Kır

10. Mehmet Mert Maden

11. Selçuk Kaynakyeşil

12. Ahmet Ermeydan

13. Bilal Nasır

14. Sadi Kır

15. Ejder Susaçan

16. Hasan Karadaş

17. Akif Biber

18. Mustafa Yalçın

19. Ahmet Başdemir

20. Hüseyin Müdüroğlu

21. Mustafa Kaan Taşolar

22. Mert Ali Davarcıoğlu

23. Hasan Hüseyin Narlı

24. Melih Hüsnü Öksüz

25. Beşir Şava

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Fatih Çıngıl

2. Onur Balduk

3. Soner Toptaş

4. Ali Gök

5. Ruşen Ünlü

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

1. Ahmet Avşar

2. Gün Sazak Göktürk

3. Hasan Berkay Aydın

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

1. Yunus Atmalı

2. Sedat Aydın

3. Batuhan Aksoy

“Büyük Camia, Büyük Sorumluluk”

25 kişilik geniş kadrosuyla dikkat çeken yeni yönetim kurulu, Kahramanmaraş İstiklalspor’un yalnızca bir spor kulübü değil, şehrin ortak bir değeri ve gururu olduğunun altını çizer nitelikte. Yeni başkan Ahmet Gülpak liderliğinde göreve başlayan yönetim, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki mücadelede kulübü daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor camiası, geniş katılımlı genel kurulu ve şehrin üst düzey isimlerinin desteğiyle yeni sezona güçlü bir birliktelik mesajıyla giriyor.