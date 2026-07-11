Genel kurula, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül ile Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu katılarak teşkilat üyeleriyle buluştu.

Program, tek liste ve tek aday olarak yeniden başkanlığa aday gösterilen mevcut Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Demirci, görev süresi boyunca hayata geçirilen sendikal çalışmalar, sağlık çalışanlarının haklarının korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler ve yeni döneme ilişkin hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri de kürsüye çıkarak sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına dikkat çeken ve sendikal dayanışmanın önemini vurgulayan selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.

Konuşmalarda, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve emeğin karşılığının alınması adına ortak mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

Genel kurulun ilerleyen bölümünde üyeler, gündem maddelerini tek tek değerlendirerek oyladı.

Demokratik bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından seçim sürecine geçildi, kurulan sandıklarda oylarını kullanan delegeler, yeni dönem için tercihlerini yaptı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut Başkan Bünyamin Mutlu Demirci, üyelerinin güçlü desteğini bir kez daha alarak güven tazeledi ve Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Yoğun katılımın sağlandığı genel kurul, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı, sağlık çalışanlarının ortak hedefler doğrultusunda kenetlendiği önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

Sağlık Sen Kahramanmaraş Şubesi, 8. Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan yönetim kurulu listesi ise şu şekilde:

Bünyamin Mutlu DEMİRCİ - Şube Başkanı

Ali NERGİZ - Şube Sekreteri

Cesur ÖRDEK - Şube Başkan Yrd. ( Teşk.)

Muammer AYVA - Şube Başkan Yrd.( Mali )

Mustafa KAPLAN - Şube Başkan Yrd. (Basın, İltş.)

Yakup YILMAZ - Şube Başkan Yrd. (Mevz.T.S)

Abdurrahman ÜDÜRGÜCÜ - Şube Başkan Yrd.(Eğt.S.İ)