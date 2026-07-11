TFF 2. Lig’de mücadele edecek Kahramanmaraş İstiklalspor’un olağanüstü seçimli genel kurulu, Çamlıca Restoran’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, İstiklalspor futbol ve basketbol şube yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, spor camiasının temsilcileri ve delegeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti oluşturulurken, kulübün mali bilançosu üyelerin bilgisine sunularak oy birliğiyle ibra edildi. Tek aday olarak seçime giren Ahmet Gülpak, delegelerin desteğiyle kulübün yeni başkanı oldu.

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle Gaffar Akarca başkanımız ve bu süreçte kulübümüze emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yöneticilik sürecinde ne kadar emek verilirse verilsin bir kısım hakkını teslim ederken bir kısım da eleştirir. Yöneticilik bunu idare edebilmektir. Eleştiriler elbette çok değerli ancak bunların yolumuzu tıkamasına mahal vermemeliyiz. Başka türlü başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bizler bu sorumluluğu almış kişiler olarak kendimizden, ailemizden fedakârlık yaparak şehrimize, spor camiamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Gaffar Akarca ve Hikmet Gümüşer, futbol ve basketbolda çok güzel başarılar elde ettiler, şehrimize büyük gurur yaşattılar. Her ikisine de haklarını teslim etmek lazım. Yönetimleriyle birlikte ellerinden gelen gayreti göstererek çok büyük başarılara imza attılar. İstiklalspor, şehrimize futbol ve basketbol seyretme keyfini yeniden kazandırdı” dedi.

Şehir genelinde sürdürülen yatırımlara da değinen Başkan Görgel, şehir genelinde sürdürülen yatırımlara ilişkin de bilgiler verdi. Görgel, “Şehrimizi her alanda çok daha iyi bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle sahadayız. 105 farklı noktada altyapı çalışması yapıyoruz. Şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini başlattık. Sağlık altyapımızı deprem öncesinden 3 kat daha iyi hale getiriyoruz. KYK yurt kapasitesini 5 katına çıkarıyoruz. Spor altyapımızı çok daha güçlendiriyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadımız hızla yükseliyor. Kapalı spor salonu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimize yeni spor alanları kazandırıyoruz. Şehrimizi deprem öncesinden çok daha iyi hale getirmek için var gücümüzle sahadayız." dedi.

Genel kurul, yeni yönetime başarı dileklerinin iletilmesi ve birlik mesajlarının yinelenmesiyle sona erdi. Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde teknik yapılanma ve sezon hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor.